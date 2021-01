Covid-19, oggi in Campania il numero più alto di guariti ed il calo maggiore di positivi da inizio pandemia

Covid-19, due notizie incoraggianti sul fronte dei dati. Oggi in Campania si registra infatti il massimo storico di guariti giornalieri da inizio pandemia; sono infatti 10.105 i guariti nelle ultime 24 ore. E si registra anche il calo più importante del numero degli attualmente positivi sempre dalla data di inizio della pandemia: sono infatti 62.133 gli attualmente positivi alla data odierna a fronte del 71.178 di ieri (ovvero 9.045 positivi in meno). Due notizie che servono da incoraggiamento in questo momento così difficile e che devono spingerci a non abbassare la guardia ma a continuare ad essere responsabili ed a rispettare le basilari regole per evitare la diffusione del contagio: indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale.