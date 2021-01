Covid-19, in Italia sale il numero dei contagi: sono 15.774 i nuovi positivi su 175.429 tamponi

Covid-19, Il bollettino odierno, diffuso dal Ministero della Salute, registra in Italia un aumento dei contagi da Coronavirus ma un calo dell’indice di positività e del numero dei decessi.

I nuovi casi di Covid-19 sul territorio italiano sono 15.774 rispetto ai 14.242 di ieri. Va, però, considerato che i tamponi processati sono stati di più, ovvero 175.429 contro i 141.641 del giorno precedente.

L’indice di positività (che rappresenta il rapporto tra numero dei tamponi e numero dei positivi) è pari all’8,9%. Diminuisce anche il numero dei moriti che oggi sono 507 contro i 616 di ieri. Il totale dei decessi da inizio pandemia in Italia sale a 80.326.

Diminuisce il numero dei ricoveri in terapia intensiva: 2.579 persone, 57 in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono 23.525 i ricoverati nei reparti ordinari, 187 in meno rispetto a ieri. I guariti in totale sono 1.673.936 (+20.532), mentre 564.774 gli attualmente positivi (-5.266). In isolamento domiciliare ci sono 538.670 persone (-5.022 rispetto a ieri).