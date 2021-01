Covid-19, il comune di Piano di Sorrento è il più preciso e dettagliato nella comunicazione dei dati

Piano di Sorrento in prima linea nella lotta al Covid grazie all’esecuzione di un elevato numero di tamponi. Fino alla giornata di ieri nella città della penisola sorrentina sono stati eseguiti ben 3.303 tamponi che hanno portato nel tempo alla individuazione di 352 positivi, la maggior parte dei quali guariti al punto che sul territorio comunale sono 44 i cittadini attualmente positivi. Il Comune di Piano di Sorrento, guidato dal sindaco Vincenzo Iaccarino, risulta essere il primo in penisola sorrentina per numero di tamponi eseguiti ed è sempre attento nel pubblicare puntualmente i dati dei contagi.

Il problema delle comunicazioni istituzionali è, purtroppo, un punto debole nella lotta al Covid-19. In costiera amalfitana le comunicazioni sono abbastanza carenti limitandosi spesso a rendere noto il numero dei positivi e dei guariti, senza comunare il numero dei tamponi ed i dati totali di contagi, guarigioni, decessi e tamponi da inizio pandemia. Lo stesso dicasi per i comuni della penisola sorrentina fatta eccezione, come si diceva, per il Comune di Piano di Sorrento che risulta essere quello maggiormente preciso e dettagliato nelle comunicazioni quasi sempre corredate dai grafici che mostrano l’andamento della curva epidemiologica.

La comunicazione precisa del numero dei tamponi eseguiti è di grande importanza poiché permette di conoscere la percentuale dei positivi rispetto ai test effettuati ed è inoltre fondamentale effettuare un numero di tamponi elevato poiché risulta essere l’unico metodo per individuare i soggetti positivi asintomatici che rischiano, inconsapevolmente, di diffondere il contagio non essendo a conoscenza della propria positività non manifestando alcun sintomo.

Gli screening sul territorio sono al momento l’arma migliore per fronteggiare il Covid-19 con il quale dovremo convivere almeno fino all’estate 2021 e forse anche oltre, in attesa che la gran parte della popolazione possa beneficiare del vaccino che ci permetterà di ritornare gradualmente alla normalità.