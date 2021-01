Covid-19, il bollettino alle 19,30 . Solo a Sorrento 5 positivi e un guarito.

Covid-19, riportiamo i dati relativi alla situazione epidemiologica in penisola sorrentina aggiornati alle ore 19.30 del 20 gennaio 2021. Quadro immodificato rispetto alla giornata di ieri, salvo Sorrento, negli altri paesi , ad ora, non ci sono stati comunicati nuovi contagi né nuove guarigioni. Sono 344 gli attualmente positivi sull’intero territorio della penisola sorrentina. A Massa Lubrense, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense la situazione quindi ancora non è cambiata. Solo nella Città del Tasso ci sono delle variazioni . Il bollettino sul fronte della situazione coronavirus a Sorrento conta 5 cittadini positivi ed un guarito.

Attualmente, informa l’Unità di crisi comunale, i positivi sono 103. Alle 23 pubblicheremo un altro articolo con aggiornamenti . I dati sono quelli riportati dai singoli COC dei Comuni, purtroppo incompleti, non tutti danno i guariti totali a inizio pandemia del Coronavirus Covid-19 e neanche i tamponi.