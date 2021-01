Covid-19 ecco la situazione in Costiera amalfitana il 14 gennaio 2021. Undici guariti a Ravello, sette a Positano, sei contagiati a Praiano , quattro contagiati a Minori e Maiori. IL REPORT

Covid-19 ecco la situazione in Costiera amalfitana il 14 gennaio 2021. Undici guariti a Ravello, sette a Positano, sei contagiati a Praiano , quattro contagiati a Minori e Maiori dove pure ci sono stati quattro quariti. Ecco la tabella di Positanonews e gli articoli correlati . I dati sono dati dai COC dei Comuni in collaborazione con l’ASL di riferimento, Salerno per la Costiera amalfitana, di cui pubblichiamo i totali, Napoli per Agerola, che abbiamo messo in tabella fuori dai totali come punto di riferimento. Analogamente pubblichiamo anche una tabella della Penisola Sorrentina per il Coronavirus Covid-19 dal versante della Costa di Sorrento. Ecco qui sotto il report della tabella

Praiano comincia a diventare preoccupante come situazione. Terzo comune per numero di contagi in Costiera amalfitana dopo Maiori e Ravello , nonostante il sindaco f.f. Annamaria Caso ha predisposto ordinanze di chiusure ovunque. Confermati i zero casi a Cetara attribuiti, secondo l’ex assessore di Maiori Gerardo Russomando, a un numero maggiore di tamponi che hanno fatto individuare gli asintomatici. Sui tamponi non si hanno notizie certe, pochi i comuni che danno questi dati che varebbero capire realmente quanta popolazione è stata monitorata. Mentre a Furore è ancora problematica la situazione, la buona notizia è che Conca dei Marini è Covid Free .