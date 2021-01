Covid-19, ecco il bollettino odierno della costiera amalfitana. Maiori altri 14 contagiati e Minori 7, continuano ad aumentare i contagiati

Costiera amalfitana. Riportiamo il bollettino odierno dei nuovi casi di Covid-19 registrati nei vari comuni costieri aggiornato alle ore 21.00 dell’8 gennaio 2021.

Si invita la cittadinanza a non abbassare la guardia ed a porre in essere comportamenti responsabili nel rispetto delle regole atte a prevenire la diffusione del contagio: utilizzo corretto della mascherina, lavaggio frequente delle mani e rispetto del distanziamento sociale.

Maiori altri 14 contagiati e Minori 7, continuano ad aumentare i contagiati, come Positanonews ha anticipato oggi. Sono 28 i contagi in più rispetto a ieri . 232 in totale i positivi .

Comune Positivi oggi Positivi attuali

Amalfi 0 19

Atrani 2 2

Cetara 0 0

Conca dei Marini 0 1

Furore 1 18

Maiori 14 52

Minori 7 19

Positano 0 16

Praiano 0 28

Ravello 1 34

Scala 0 7

Tramonti 2 1 5

Vietri sul mare 0 10

Agerola 1 11

Sotto la tabella realizzata da Gerardo Russomando

“La seguente tabella aggiorna il quadro dell’evoluzione del contagio in costiera amalfitana. Sono indicati, per ogni singolo Comune, il numero, con le relative percentuali rispetto al numero di abitanti, dei contagiati al 24 dicembre 2020 (fine prima ondata). Poi, a seguire, sono riportati i dati aggiornati ad oggi, sempre con le relative percentuali”.