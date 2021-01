Covid-19, a Sorrento prosegue la campagna di prevenzione con screening gratuito

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Anche questa settimana prosegue la campagna di prevenzione nella nostra Sorrento. Ripartirà giovedì 21 gennaio lo screening gratuito attraverso tamponi rapidi antigenici. Un servizio effettuato in collaborazione con Msc Foundation. I test, gratuiti, verranno effettuati anche venerdì 22 e sabato 23 gennaio. Per poter effettuare i test è consigliabile prenotarsi in anticipo telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, al numero verde 800814853, oppure inviando una mail a info@bourellyhs.com. Si parte giovedì 21 gennaio a Priora presso la Chiesa S.M. del Toro dalle 8,30 alle 13,30 e presso il Parcheggio Lauro dalle 14 alle 20,30. Venerdì i tamponi verranno effettuati a Casarlano dalle 8,30 alle 13,30 e il pomeriggio al Parcheggio Lauro dalle 14 alle 20,30. Sempre al Parcheggio Lauro i test verranno effettuati nella giornata di sabato dalle 9 alle 21. Il monitoraggio non deve fermarsi, dobbiamo rimanere vigili e fare attenzione. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alla nostra Sorrento!”.