Covid-19 a Praiano, il vicesindaco ff. Caso: “Altri 11 contagi e circa 30 in quarantena, area circoscritta”

Praiano, abbiamo potuto sentire il vicesindaco ff. di Praiano Anna Maria Caso, in seguito alla sua ordinanza da zona rossa per il contrasto dell’epidemia che si riaffaccia sulla costiera amalfitana. La Caso, tuttavia, ci tiene a precisare che non si tratta di focolai, bensì di cluster e aree circoscritte ad un nucleo familiare. Intanto è stand-by per il rientro a scuola previsto, con ogni probabilità, per il 7 gennaio. L’ordinanza “zona rossa” è valida fino all’11 gennaio 2021.

Noi siamo intervenuti ieri e abbiamo saputo di in seguito a quei 5 iniziali – dice il vicesindaco. Non si tratta di focolai, sono solo cluster.

La zona alta di Praiano è tutta circoscritta ad un determinato nucleo familiare – aggiunge la Caso . C’è chi, come un dipendente comunale, si è anticipatamente messo in quarantena in maniera molto responsabile. Altri dipendenti comunali, invece, hanno effettuato il tampone, di cui due negativi. Abbiamo circa 30personeinquarantena, per questo si è resa necessaria tale misura – conclude il vicesindaco.