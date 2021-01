Costiera Amalfitana, l’Asl organizza un punto vaccinale per i medici generali ed i pediatri. Il sindaco di Minori e delegato alla Sanità in Costiera Amalfitana, Andrea Reale. ha comunicato che la ASL SA sta organizzando un Punto Vaccinale anti Covid19 in Costiera Amalfitana per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta. Gli appartenenti a tali categorie che non si siano già vaccinati, potranno rinnovare la propria adesione inviando i propri dati anagrafici, completi di codice fiscale, mail e recapito telefonico, all’indirizzo ds63@pec.aslsalerno.it, per poter essere a breve contattati.