Costiera amalfitana: la curva dei contagi inizia a far paura. 1/4 degli infetti di Salerno è nella Divina

I dati del contagio continuano ad aumentare e in provincia di Salerno adesso a far paura sono i numeri che arrivano dalla Costiera amalfitana. La Divina, infatti, sta rivivendo un incubo. Come riporta La Città di Salerno, dei 193 tamponi infetti relativi al Salernitano e comunicati ieri dall’Unità di Crisi della Regione Campania in base agli accertamenti effettuati in laboratorio nella giornata di giovedì, ben 55 riguardano il territorio che va da Vietri sul Mare a Positano. A influire in particolare sono gli accertamenti relativi a Praiano: nel piccolo borgo di 2mila anime, infatti, sono stati scoperti ben 23 test infetti. In pratica l’uno per cento della popolazione.

Sos nella Divina. La Costiera Amalfitana, dunque, sembra essere in questo momento il fronte più caldo del virus in provincia di Salerno. Alcuni campanelli d’allarme erano giunti già nelle scorse ore quando, alla conferma dei primi casi di positività, seguirono i ripetuti appelli delle istituzioni e rivolti ai cittadini per osservare scrupolosamente le norme anti-contagio. Il quadro, però, col passare dei giorni sembra in peggioramento. Sono 23 i test infetti intercettati a Praiano dove gran parte dei nuovi casi di positività sono relativi a “contatti diretti” delle persone risultate infette negli scorsi giorni. Numeri allarmanti anche in altri centri della Costa Diva: ad Amalfi, dopo la positività del segretario comunale, sono stati intercettati dieci tamponi positivi; sette a Tramonti; sei a Maiori e Minori; due a Positano e un altro a Positano. Gli esiti di altri esami diagnostici saranno ufficializzati nelle prossime ore ma le ultime sensazioni dicono che i numeri sono destinati ad aumentare anche in Comuni che sembravano essere risparmiati da questo picco di contagi d’inizio anno in Costiera Amalfitana.