Costiera amalfitana dopo le feste di Natale aumentano i contagi. Praiano 16 contagi a Maiori e Furore si temono altri casi , attenzione anche a Positano TUTTI I DATI

Costiera amalfitana dopo le feste di Natale aumentano i contagi. Praiano 16 contagi a Maiori e Furore si temono altri casi , attenzione anche a Positano. Dopo le festività di Natale, come prevedibile, cominciano ad emergere piccoli “cluster” ( non è il caso di parlare di focolai) legati a situazioni contingenti e familiari. Nella giornata di ieri si sono registrati 17 positivi: 1 ad Agerola, 2 a Positano, 5 a Praiano, 4 a Ravello, 1 a Scala e 5 a Tramonti. Ma nei prossimi giorni sono previsti altri tamponi per il coronavirus Covid-19 a Maiori e Furore, attenzione anche a Positano , per alcuni esami da laboratori privati che hanno fatto emergere delle positività per cui si faranno dei tamponi, ma sempre dentro dei “cluster”. Una cosa va detta a chiare lettere, è vergognoso fare la caccia all’untore e puntare sulle delazioni. Cerchiamo di usare la cultura e l’educazione e la consapevolezza . Sapevamo già che a gennaio, dopo le feste, ci sarebbe stato un ritorno. Stiamo sereni e tranquilli, rispettiamo le regole e andrà tutto bene, ma nelle prossime settimane, purtroppo , ci sarà ancora da lottare.

Fortunatamente si contano anche 11 guariti: 1 ad Agerola, 3 a Cetara, 2 a Scala, 2 a Tramonti e 3 a Vietri sul Mare.

Ravello, Praiano e Positano tornano ad avere contagi mentre Cetara diventa Covid Free.

Covid Costiera Amalfitana: 73 gli attualmente positivi. I dati comune per comune 1 gennaio

In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 1.107 casi di cui 73 attualmente positivi, 1.025 guariti e 9 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.