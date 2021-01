Costiera amalfitana: da sabato 30 gennaio torna in Tv “Sapori in festa” di Chiara D’Amico

Costiera amalfitana. Verrà riproposta da sabato 30 gennaio la serie TV “Sapori in festa” prodotta e condotta da Chiara D’Amico che dal 2010 ha raccontato per ben 6 edizioni su LIRA TV l’eccellenza della gastronomia campana: prodotti tipici, chef, eventi gastronomici e soprattutto miti e leggende di luoghi preziosi tra Costa d’Amalfi, Penisola sorrentina, Cilento e Irpinia.

Il meglio di Sapori in festa, riunito in 12 puntate, verrà riproposto su Telereporter (di Lira Tv) ogni settimana per ben 3 mesi il Sabato ore 15.00 – Domenica ore 22.30 – Lunedì ore 13.20.

Ecco il promo della serie con tanti volti noti della gastronomia campana. La serie sarà sempre visibile sul canale YouTube di Chiara D’Amico a questo link. A chi vorrà seguirlo, questo viaggio appassionato offrirà consigli utili su ricette tradizionali e informazioni nutritive sui prodotti tipici campani con i preziosi consigli della dietista Anna Licia Mozzillo.

Deliziose parentesi storiche a cura della prof.ssa Paola Villani e tante testimonianze di esperti, produttori, chef e sindaci locali per raccontare la cultura dei seguenti territori:

Puntata 1 – Irpina (Avellino e Mercogliano)

Punatata 2 – Evento “Festa di Sant’Antuono” a Macerata Campania

Puntata 3 – Salerno

Puntata 4 – Maiori

Puntata 5 – Vico Equense

Puntata 6 – Tramonti

Puntata 7 – Cilento

Puntata 8 – Amalfi

Puntata 9 – Vietri sul Mare

Puntata 10 – Furore

Puntata 11 – Buccino

Puntata 12 – Paestum

“Dedicato a chi ama conoscere i sapori della nostra terra, le loro origini, le lavorazioni tradizionali e gli eventi che li rendono speciali. Il meglio per le nostre tavole raccontato dai protagonisti del territorio”.