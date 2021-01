Costiera amalfitana. 194 positivi e situazione in peggioramento a Praiano, Ravello e Maiori, si salva Cetara. Test a Positano domani. Maiori con 38 positivi è la località col maggior numero di contagiati al coronavirus Covid – 19, Ravello la prima in percentuale agli abitanti arriva quasi all’1,4% con i suoi 33 contagiati, altri 5 oggi, a Praiano 28, come anticipato da Positanonews, partiti da distinti nuclei familiari . Un po’ ovunque aumentano i contagi e domani ci sono i test a Positano. In questa terza fase ( per noi la seconda ) il contagio sembra più rapido , tanto è vero che da Covid zero si è arrivati subito a 20 o 30 contagiati, cifra che probabilmente potrebbe raggiungere anche la perla della Costiera amalfitana. Una recrudescenza della pandemia prevedibile dopo le festività di Natale legata alla presenza di diversi asintomatici sul territorio. Cetara si salva probabilmente per il maggior screening della popolazione, furono individuati oltre il 5% della popolazione contagiata, se tale percentuale vale per tutta la Costiera amalfitana, ci sono ancora diverse decine e più di asintomatici che non sanno di avere il virus. Bisogna affrontare la situazione con responsabilità e serenità.