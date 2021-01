Costa d’ Amalfi , contagi limitati. Il Liceo Marini e le scuole superiori riaprono in sicurezza. C’è anche un piano trasporti. Nessun allarme o preoccupazione particolare per l’inizio delle Scuole Medie Superiori in Costiera amalfitana, i contagi sono davvero limitati, sotto i 100 in tutta la Costiera amalfitana con percentuali risicate al di sotto dello 0,50% , in realtà col triplo dei contagi le lezioni inizieranno normalmente e qui non potrà essere da meno. Ricordiamo che la Regione Campania ha perso il ricorso contro i genitori che erano contro la DAD e che chiudere senza alcuna motivazione potrebbe comportare responsabilità amministrative, civili e penali. Solo i sindaci massima autorità sanitaria territoriale possono emettere ordinanze di chiusura, con ampia e documentata motivazione, ma possono andare incontro a eventuali ricorsi al TAR. L’amministrazione comunale di Daniele Milano ha mostrato, e continua a mostrare, massima attenzione sulle misure di contenimento del Coronavirus Covid-19, senza arrivare mai a chiudere chiese e cimiteri come hanno fatto altri, non si vede perchè poi chiudere le scuole quando sono aperti mercatini, supermercati, ristoranti, piazze dove i ragazzi comunque si vedono. Una minoranza di genitori è preoccupata e ansiosa, ed è normale, ma tanti vedono i propri figli in grandi difficoltà, soprattutto chi non ha risorse economiche tali da avere computer e linee internet ottime e stanze autonome dove studiare. Malattie fisiche, dalla viste alla postura , ai problemi psicologici, disagi, difficoltà di apprendimento, non giustificano questa irrazionale avversione alle scuole aperte e alla cultura, dove l’ISS ha dimostrato che non si superano il 3 per cento dei contagi, e sicuramente una persona contagiata per il coronavirus Covid-19, al di fuori di ogni attività didattica svolta, visto che ancora non sono iniziate, non giustificano alcun tipo di chiusura o rinvio.