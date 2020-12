Cosa farai da grande? Un viaggio nelle arti e nei mestieri del Teatro San Carlo rivolto a tutti i bambini

Il Teatro di San Carlo di Napoli apre virtualmente il suo Museo a tutti i bambini con degli Smart Meetings on-line per un viaggio nelle arti e nei mestieri nel mondo del Teatro d’Opera per individuare già da piccoli le proprie attitudini e inclinazioni artistiche.

Cosa farai da grande? E’ la domanda che ogni genitore o insegnante chiede al proprio figlio o al proprio alunno per individuarne talento e inclinazione.

Il Teatro di San Carlo lancia questa sfida a tutti i bambini che pensano o sognano di diventare le future star o di lavorare nel magico mondo del teatro attraverso un gioco propedeutico che stimola la voglia di conoscenza e di curiosità di cui ogni bambino è dotato.

Il progetto coordinato da Patrizia Porzio si propone di sensibilizzare e avvicinare i bambini al mondo della Musica, della Danza e dell’Opera lirica attraverso la conoscenza dei mestieri e delle arti che si svolgono all’interno del Teatro più antico d’Europa: il Teatro di San Carlo di Napoli ed è consigliato ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, quindi dai 6 ai 13 anni circa, ma naturalmente è aperto a tutti i bambini.

Ci si potrà iscrivere attraverso la piattaforma on-demand del nostro sito, cliccando sul tasto Acquista (https://shop.teatrosancarlo.it/it/video-on-demand/141-cosa-vuoi-fare-da-grande.html ) presente nella pagina dedicata al progetto (https://www.teatrosancarlo.it/it/spettacoli/cosa-farai-da-grande-memus.html ); qualora il profilo dell’acquirente fosse intestato ad un genitore, si potrà indicare il nome e cognome del bambino che parteciperà al progetto nella sezione.

Aggiungi un commento al tuo ordine. I bambini iscritti avranno accesso alle puntate attraverso un’area riservata all’interno della quale ogni domenica mattina, secondo il calendario riportato, renderemo disponibile una nuova puntata. La piattaforma ci permette anche di mettere a disposizione dei bambini iscritti tracce audio e quiz che potranno scaricare e utilizzare nella preparazione delle loro performance.

L’iscrizione al progetto ha un costo di 10 € a bambino.

Cosa farai da grande?

Divertiamoci a scoprirlo assieme! Il Teatro di San Carlo, con questo progetto, apre virtualmente le porte del suo Museo a tutti i bambini con un viaggio nelle arti e nei mestieri del Teatro. La mostra Fiabe al Museo diventerà il set di sette incontri molto speciali con maestranze e artisti del Teatro, che ci guideranno in un divertente percorso tra i segreti del proprio lavoro. È un viaggio tra i mestieri del Teatro ma anche un viaggio alla scoperta delle proprie passioni e inclinazioni, alla ricerca dell’artista nascosto in ognuno di Voi!

Dal 10 gennaio 2021 saranno disponibili on-demand sul nostro sito sette puntate, ognuna dedicata ad un mestiere del Teatro. Protagonisti di questi incontri saranno le maestranze del San Carlo che ci parleranno del proprio mestiere, dandocene anche piccola dimostrazione pratica ed invitando alla fine i bambini a vestire i propri “panni” per un giorno.

Ecco le Sette Tappe del nostro viaggio:

 10 gennaio 2021: Bozzetti. Disegna l’abito del tuo personaggio delle fiabe preferito…la nostra Direttrice della Sartoria ti mostrerà come!

 17 gennaio 2021: Canto. Esegui per noi una canzone seguendo i suggerimenti del Direttore del Coro di Voci Bianche del Teatro San Carlo!

 24 gennaio 2021: Strumento Musicale. Divertiti a registrare un breve brano eseguito con il tuo strumento musicale preferito o con uno di tua invenzione (hai mai pensato ai coperchi delle pentole?)…lasciati ispirare dalla performance di uno dei nostri Professori D’Orchestra!

 31 gennaio 2021: Danza. Esibisciti in una breve performance di danza…potrai ispirarti ai passi di uno dei ballerini del San Carlo!

 7 febbraio 2021: Costumi. Il Carnevale si avvicina! Una delle nostre sarte ti mostrerà come confezionare un costume o un accessorio…divertiti a confezionare il tuo!

 14 febbraio 2021: Trucco. Nessun costume è perfetto senza il giusto trucco! Segui il tutorial delle nostre truccatrici e trasformarti in uno dei tuoi personaggi preferiti sarà un gioco da ragazzi!

 21 febbraio 2021: Storia del Teatro. E alla fine un po’ di storia di questo magico Teatro…prestate attenzione perché alla fine vi aspetta un piccolo quiz grazie al quale potrete ottenere dei punti bonus!

Una volta realizzati, aspettiamo i vostri lavori via mail agli indirizzi scuole@teatrosancarlo.it e promozionememus@teatrosancarlo.it

I lavori dovranno pervenire, secondo i formati specificati di seguito, entro il venerdì che precede la puntata successiva.

Di seguito i formati accettati; vi preghiamo di nominare i file con nome e cognome del bambino iscritto al progetto.

 Bozzetti / Costumi / Trucco : foto in formato jpg

 Canto / Strumento Musicale / Danza : video in formato mp4 della durata massima di 1 minuto e 30 secondi (potete utilizzare anche WeTransfer).

 Quiz: scansione in pdf o jpg

Al termine del “viaggio”, saranno premiati 10 partecipanti tra coloro che si sono distinti per creatività e impegno.