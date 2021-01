Sorrento. Corpo balenottera individuato a 20 metri di profondità nel porto di Sorrento. Sul posto Capitaneria di Porto, Amp Punta Campanella, stazione zoologica A.Dohrn.

Non ce l’ha fatta la balenottera che ieri pomeriggio si era arenata nel porto di Sorrento. Lo comunica l’Area Marina Protetta di Punta Campanella a seguito del sopralluogo effettuato stamattina dai sub della Capitaneria di Porto di Sorrento. Il corpo del mammifero è stato individuato a circa 20 metri di profondità esanime. Sul posto anche la Stazione zoologica A.Dorhn oltre la Capitaneria e l’Area Marina Protetta. Presente anche il consigliere CDA del Parco, Antonino Maresca. Si attende l’Asl per organizzare il difficile recupero dell’animale. Informato anche il Cert (Cetacean stranding Emergency Response Team) che rappresenta il coordinamento centrale riconosciuto a livello ministeriale nei casi di interventi su grossi cetacei.

Foto di Antonino Maresca.