Coronavirus, tutti negativi i tamponi effettuati a Maiori. Il coronavirus Covid-19 stava quasi per essere debellato, almeno dai dati, con tanti comuni della Costiera Amalfitana Covid free come Positano, Minori, Cetara. Ma ora cresce la preoccupazione in Costiera Amalfitana a causa dell’aumento dei casi tra i vari comuni, da Maiori a Positano e a Ravello.

Arriva, però, la buona notizia dal porto di Maiori, dove peraltro sono disposti nuovi tamponi anche in vista della riapertura delle scuole: tutti negativi i tamponi effettuati.