Ravello, altri tamponi e visita a pazienti in ossigenoterapia.

Domani a Ravello i tamponi per i contatti della nuova persona positiva. E’ stato predisposto da parte delle autorità competenti quattro visite a pazienti in ossigenoterapia. A fornire la notizia ai cittadini è stato un avviso prontamente apparso sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Ravello, in Costiera Amalfitana, che recita: