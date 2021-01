Coronavirus. Ravello, domani i tamponi per i contatti della nuova persona positiva. Quattro visite a pazienti in O2 terapia. A fornire la notizia ai cittadini è stato un avviso prontamente apparso sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Ravello, in Costiera Amalfitana, che recita:

Si rappresenta alla collettività che a seguito della nuova positività registrata oggi a Ravello, sono stati disposti e concordati con l’USCA i tamponi molecolari domiciliari urgenti per domani mattina, rivolti ai contatti diretti del caso accertato.

A questi tamponi si aggiungeranno 4 visite domiciliari sul territorio comunale a pazienti positivi al Covid-19 in O2 terapia.