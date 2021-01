Coronavirus, oggi in Italia sono 8.561 i nuovi casi: due le regioni che superano i mille nuovi positivi. Come scrive la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, sono 8.561 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 2.475.372. L’incremento delle vittime è di 420, cifra che porta il numero complessivo ad 85.881. Ieri erano stati 11.629 i nuovi casi e 299 i decessi. Gli attualmente positivi sono 491.630, con un calo di 7.648 rispetto a ieri. Dall’inizio dell’epidemia sono invece 1.897.861 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 15.787. I tamponi (molecolari e antigenici) effettuati sono 143.116 contro i 216.211 di ieri, per un tasso positivi/test che sale al 5,9% (ieri era 5,3%).

Tornano a salire le terapie intensive. Sono 2.421 in totale, 21 in più di ieri. In aumento anche i ricoveri ordinari, 21,424, 115 in più di ieri.

Sono due le regioni che hanno più di mille nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore: si tratta della Lombardia, con 1.484 casi individuati, e dell’Emilia Romagna (1.164). Seguono la Sicilia (885), il Lazio (874) e la Campania (754).