Coronavirus, oggi in Italia 19.978 nuovi casi e 483 decessi. Il tasso di positività scende all’11,6%

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono aumentati di 6 unità con 183 nuovi ingressi giornalieri, mentre i ricoverati con sintomi sono scesi di 53. Gli attualmente positivi in Italia sono 572.842, i guariti o dimessi 1.606.630 e le vittime 78.394. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.100), la Lombardia (2.506), la Sicilia (1.839), l’Emilia Romagna (1.790) e il Lazio (1.543).