Coronavirus, oggi in Italia 17.533 nuovi casi su 140.267 tamponi. Le vittime sono 620. Secondo quanto riporta la Repubblica sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, sono 17.533 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia con 140.267 tamponi effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 620. Ieri i nuovi casi erano 18.020 su 121.275 tamponi. I decessi sono dunque in aumento rispetto agli ultimi giorni: ieri erano stati 414, mercoledì 548.

Il tasso di positività è del 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. In totale da inizio epidemia i casi sono 2.237.890, le vittime 77.911.

Sono invariati i pazienti in terapia intensiva, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.587. Gli ingressi giornalieri sono 187. I ricoverati nei reparti ordinari invece aumentano di 22 unità, portando il totale a 23.313.

Le regioni con il maggior numero di tamponi positivi sono: Veneto 3.388, Emilia-Romagna 2.026, Lombardia 1.963, Sicilia 1.842, Lazio 1.613, Puglia 1.349.