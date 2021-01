Coronavirus, oggi calo in Italia: sono 12.715 i nuovi contagi, 421 le vittime. Secondo quanto riporta il Messaggero sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile nel nuovo bollettino giornaliero, nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono 12.715 (ieri 13.574), i morti 421 (ieri 477). Sono stati in totale 298.010 i tamponi effettuati (molecolari e antigenici) nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi positivi (12.715) pari al 4,3%, -0,8% rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono ora 463.352, 4.472 in meno rispetto a ieri. I dimessi o guariti registrano un aumento di 16.764.

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.218, 52 in meno rispetto a ieri, nonostante i 132 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono invece 20.098, 299 in meno di ieri. Il numero totale delle persone dimesse o guarite è di 1.990.152, quello dei deceduti è 88.279.