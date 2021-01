Coronavirus, oggi a Piano di Sorrento 6 nuovi casi e 8 guarigioni: il totale scende a 52. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Carissimi,

Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 6 nuove positività al Covid19 e 8 guarigioni di nostri concittadini.

Poiche trattasi di nuclei familiari è da evitare in questo periodo riunioni o assembramenti presso il proprio domicilio; non poterli fare per strada o al ristorante non significa poi farli a casa propria per giunta senza dispisitivi di protezione.

Responsabilità e Senso Civico.

Vi esorto quindi a rispettare le norme anticontagio:

1) Evitare assembramenti anche al proprio

domicilio

2) Uso corretto della mascherina

3) Lavaggio delle mani

Per prenotazioni screening antigenico Covid19:

http://tinyurl.com/pianoscreening