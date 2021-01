Coronavirus, nuovo report del C.O.C.: a Vico Equense altri 11 casi negli ultimi tre giorni

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da martedì scorso, 19 gennaio, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 11 unità, che porta il totale a 88. Sempre oggi si è conclusa la quarta giornata di screening gratuito con i tamponi rapidi antigenici donati dalla Msc Foundation ai Comuni della penisola sorrentina. 334 quelli eseguiti, 2 i positivi. L’importanza dei test risiede soprattutto nella reale possibilità di monitorare la diffusione del coronavirus tra la popolazione cittadina, allo scopo di individuare eventuali soggetti positivi in tempo utile ad evitare il dilagare del contagio. Per chi è interessato a effettuare un controllo, le prenotazioni ritorneranno attive da lunedì 25 gennaio, fino al venerdì successivo alle ore 12. Basta collegarsi al sito del Comune (www.comunevicoequense.it) e compilare il form, successivamente sarà pubblicato il calendario dei prelievi. L’ invito è sempre quello di continuare a tenere comportamenti prudenti: utilizzo della mascherina, distanziamento sociale, evitare assembramenti e lavarsi spesso le mani per bloccare la diffusione del virus.