Coronavirus, nuovi casi ad Atrani: la riflessione di Gerardo Russomando, l’ex assessore di Maiori.

Gentile Direttore, a leggere le notizie quotidiane di aggiornamento sulla pandemia ormai non riesco a capire se c’è più da ridere o da piangere. Ma soprattutto mi chiedo se da qualche parte è rimasto un minimo di uso della ragione. Il Comune di Atrani è in assoluto il meno colpito della costiera amalfitana. La notizia di stamattina è che abbiamo un nuovo positivo. Bene, la prima, ed unica, cosa che ormai viene adottata a livello locale come misura di “contenimento dei contagi” è la chiusura delle Chiese. E, praticamente, c’è anche una gara tra i Sindaci ed i Parroci. Questa volta l’ha vinta il Parroco: è stato lui a chiudere le Chiese. Davvero sarei curioso di chiedergli dove ha trovato scritto o quali prove scientifiche ha in mano per dimostrare l’efficacia di questo provvedimento che lede, tanto per iniziare, in maniera gravissima il diritto costituzionale alla libertà di culto. Evidentemente l’unica spiegazione è che l’ha fatto solo per togliere l’imbarazzo al Sindaco.

Poi c’è la dichiarazione di Andrea Reale, Sindaco di Minori. Ormai più che preoccuparsi sul serio di “cosa fare”, mi sembra che lo sport preferito sia diventato quello di buttare la palla avanti. Solo così si spiega la dichiarazione di speranza che la costiera “diventi Covid free entro marzo”.

Intanto, della notizia vera, e cioè che da Natale a Cetara effettivamente non ci sono nuovi contagi, tranne noi, nessuno ne parla. Ed i numeri su quello che è accaduto in quel Comune ci sono tutti. Perciò, la domanda seria è: perché nessuno si prende neanche la briga di leggerli e di rifletterci ?

Sarà perché costringerebbe tutti alla riflessione sulla necessità e sulla utilità di fare ovunque più tamponi?