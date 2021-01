Coronavirus in Penisola Sorrentina: ieri 37 nuovi casi, molti scoperti grazie allo screening. Le guarigioni sono 14. Pubblichiamo il bollettino dei dati relativi al contagio da Coronavirus in Penisola sorrentina, aggiornato alle ore 23.59 di sabato 23 gennaio 2021. Nella giornata di ieri sono stati registrate 8 nuove positività, così distribuite: 13 a Massa Lubrense, 4 a Meta, 9 a Piano di Sorrento e 11 a Vico Equense.

A Massa Lubrense, sono risultati positivi quattro concittadini appartenenti ad un unico nucleo familiare. Inoltre, sui 351 tamponi antigenici effettuati in Piazza Vescovado sono risultate positive 8 persone e grazie ai 162 tamponi antigenici effettuati riservati ad alunni, docenti e personale ATA dell’Istituto Pulcarelli è stata rilevata la positività di un bambino. Il totale è salito, dunque, a 97.

A Meta si è completata la fase 1 del primo appuntamento screening tampone antigenico a seguito del quale sono state segnalate quattro positività. A Meta, quindi, sono presenti attualmente 30 casi positivi.

A Piano di Sorrento dei 9 nuovi casi rilevati ieri, uno è riconducibile ad un’insegnante della Scuola Paritaria Santa Maria della Misericordia (Monastero) che aveva effettuato tampone inseguito a positività di un suo familiare. La scuola è attualmente chiusa per la obbligatoria sanificazione.È stato predisposto inoltre dallUOPC dellAsl l’osservazione in quarantena per i 22 bambini asintomatici di due classi.

A Vico Equense, infine, si è conclusa la quarta giornata di screening gratuito con i tamponi rapidi antigenici donati dalla Msc Foundation ai Comuni. Tra questi, 2 sono risultati positivi. Negli ultimi tre giorni sono stati registrati 11 nuovi casi.

Al contempo, le guarigioni sono 14: 2 a Piano di Sorrento e 12 a Vico Equense.

Il totale degli attualmente positivi è 420. Il totale dei guariti è di 1448. Di seguito la tabella con i dati elaborata dalla Redazione di Positanonews sulla base dei dati forniti dai COC dei Comuni.