Coronavirus in Penisola Sorrentina: ieri 18 nuovi positivi e 7 guariti. Pubblichiamo il bollettino dei dati relativi al contagio da Coronavirus in Penisola sorrentina, aggiornato alle ore 23.59 di martedì 26 gennaio 2021. Nella giornata di ieri sono stati registrate 18 nuove positività, così distribuite: 3 a Massa Lubrense, 5 a Meta, 4 a Piano di Sorrento, 3 a Sant’Agnello e 3 a Sorrento.

A Massa Lubrense sono risultati positivi 3 nostri concittadini: sono asintomatici ed in isolamento. Inoltre, sono stati eseguiti 28 tamponi molecolari risultati negativi. Attualmente a Massa Lubrense ci sono 111 cittadini positivi.

A Meta le 5 nuove positività sono collegate a diversi nuclei familiari con positivi: tra questi anche un bambino in fascia d’età 0-5 anni non frequentante plessi scolastici del Comune.

A Piano di Sorrento è stata disposta la quarantena a domicilio in attesa di tampone delle 5 insegnanti contatti stretti di un’unica alunna in presenza della Scuola Primaria del nostro Istituto Comprensivo risultata positiva al Covid19 insieme ai suoi familiari. Quarantena a domicilio in attesa di tampone anche di 7 dipendenti ed 1 alunno dellìIstituto Nautico Bixio contatti stretti di due docenti risultati positivi al Covid-19. Chiusura dell’Asilo Nido di San Liborio con quarantena delle 3 operatrici e dei nove bambini in attesa di tampone contatti stretti di un bambino risultato positivo al Covid19 insieme ai suoi familiari.

Al contempo, le guarigioni sono 7: 1 a Massa Lubrense, 1 a Meta, 3 a Piano di Sorrento e 2 a Sorrento.

Il totale degli attualmente positivi è 472. Il totale dei guariti è di 1490. Di seguito la tabella con i dati elaborata dalla Redazione di Positanonews sulla base dei dati forniti dai COC dei Comuni.