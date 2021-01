Coronavirus in Costiera Amalfitana. L’epidemia colpisce la città della musica: la riflessione di Gerardo Russomando.

Ho letto il contributo di Secondo Amalfitano sul quadro attuale della costiera amalfitana.

Per quanto concerne la gestione della pandemia, mi permetto solo di ricordare che siamo ancora alle prese con la seconda ondata, sopratutto nei Comuni di Furore, Ravello, Praiano, Maiori e Minori.

Perciò, io farei, innanzitutto, un’altra riflessione.

Per provare ad evitare il serio rischio di una terza ondata, a mio modesto avviso, bisogna copiare in fretta le cose fatte a Cetara nella prima ondata: tamponi ad una percentuale degli abitanti superiore al 50% e buon isolamento dei positivi individuati. Sulla efficacia di queste azioni mi sembra che ci sia ormai poco da discutere: da ben 25 giorni solo in quel Comune della costiera amalfitana non ci sono nuovi contagi.

Per quanto concerne, invece, il “fiume di soldi” in arrivo, credo che ci sia la necessità di cominciare a cambiare la scaletta delle priorità.

Fino ad oggi in agenda ci sono stati solo ed esclusivamente i temi ambientali della tutela del territorio e quelli del traffico e dei trasporti pubblici.

Nessuno però si è accorto (vedi Tabella) del problema più grande, dal punto di vista sociale, che ha oggi di fronte l’intera costiera amalfitana: il costante invecchiamento della popolazione con il relativo lento spopolamento di tutti i paesi.

Ed anche la causa è chiara:la denatalità.

Ovviamente, la questione è enorme ma ci saranno altre occasioni per riparlarne.