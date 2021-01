Coronavirus in Costiera Amalfitana: ieri 3 nuovi casi e 9 guarigioni. Vietri sul Mare scende a zero contagi. Pubblichiamo il bollettino dei dati relativi al contagio da Coronavirus in Costiera Amalfitana, aggiornato alle ore 23.59 di sabato 23 gennaio 2021. Nella giornata di ieri sono stati registrate 3 nuove positività, così distribuite: 1 a Maiori, 1 a Positano ed 1 a Ravello.

Da Amalfi, purtroppo, è giunta la comunicazione della scomparsa di un cittadino novantenne che aveva contratto il virus negli scorsi giorni. Inoltre, una persona rientrante in una catena di contatti è risultata positiva al test antigenico e sarà, dunque, sottoposta al tampone. Il totale dei positivi attuali, dunque, è 10.

A Ravello, intanto, si è reso necessario il ricovero presso il Covid Hospital di Scafati di un’anziana cittadina. La donna già sottoposta all’ossigenoterapia nella sua abitazione ma, dopo il controllo avvenuto ieri, con il quale sono stati riscontrati i valori della saturazione dell’ossigeno troppo bassi, si è reso necessario il trasporto. All’ospedale le è stata riscontrata un’embolia. Si tratta, quindi, del terzo ricovero avvenuto nella Città della Musica. La buona notizia è che nel corso della mattina di ieri vi sono stati ben 150 tamponi scolastici, i quali sono risultati tutti negativi. Inoltre, Il 25 e 27 gennaio sono previsti più di 50 tamponi, molti di controllo, e ci si aspetta nuovi guariti.

Al contempo, le guarigioni hanno superato i nuovi contagi. Sono 9, così distribuite: 1 a Furore, 7 a Maiori ed una a Vietri sul Mare.

Particolarmente importante quella registrata a Vietri sul Mare: il paese che ha molto sofferto durante la prima ondata, si porta ora a contagi zero.

Il totale degli attualmente positivi è 152. Il totale dei guariti è di 980. Di seguito la tabella con i dati elaborata dalla Redazione di Positanonews sulla base dei dati forniti dai COC dei Comuni.