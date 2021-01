Coronavirus in Campania, calano le dosi di vaccino: si faranno solo i richiami. Sono arrivati ieri solo due ‘vassoi’ di flaconi di vaccino contro il covid19 in Campania, all’Ospedale Frangipane di Avellino e all’Ospedale Rummo di Benevento. Ogni vassoio contiene 195 flaconi di vaccini da cui si estraggono sei dosi. Per oggi è atteso il resto della consegna settimanale che prevede 22 vassoi in totale per tutta la Campania, per una quota di dosi, prelevandone sei da ogni flacone, di 25.500 dosi vaccinali. Questo il quadro delle consegne attese di vaccino Pfizer per questa settimana, che si apprende dall’Unità di Crisi della Campania e che conferma il brusco calo di arrivi, visto che nelle prime settimane le dosi ricevute dalla Regione si aggiravano tra le 34.000 e le 38.000 dosi.

La Campania proseguirà la campagna vaccinale contro il covid19 in questi giorni facendo solo i richiami. La decisione della Regione è dovuta al brusco calo nelle consegne delle dosi vaccinali da parte di Pfizer. In tutti gli hub sono convocati quindi solo coloro che hanno già fatto un’iniezione almeno 21 giorni fa, mentre si farà un centinaio di prime dosi, sporadicamente in tutta la Regione. Alla Mostra d’Oltremare di Napoli ieri mattina si è ripartiti con 513 persone già vaccinate che andranno a fare il richiamo e l’Asl Napoli 1 proseguirà così almeno fino al 6 febbraio. In totale la Campania ha ricevuto fino alla scorsa settimana 147.955 dosi di vaccino e ne ha iniettate 118.003, il 79,8%, in questi giorni proseguiranno solo i richiami, dunque, per raggiungere la soglia di sicurezza del 30% di dosi conservate. Intanto cresce la preoccupazione in Regione anche per le consegne delle siringhe per il vaccino: ci sono, ma si resta sul filo del rasoio.

Intanto il Governo prova a non perdere la speranza di riuscire a superare il periodo critico e guadagnare la cosiddetta immunità di gregge.

“Non perderei la speranza di raggiungere alla fine dell’autunno l’immunità di gregge”. Lo ha detto a il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri confidando sull’arrivo di ulteriori vaccini, a partire da quelli di Johnson & Johnson, che potrebbero essere approvati a breve. “I ritardi sono insopportabili, imprevisti, inaccettabili e rispetto ai quali noi faremo ogni cosa per perseguire la responsabilità di chi li ha prodotti. Ma – ha concluso – abbiamo la speranza di recuperare” le parole del commissario.

Fonte Metropolis