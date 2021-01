Coronavirus, a Vico Equense 18 nuovi positivi e 12 guariti: il totale sale a 62.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA CITTÀ DI VICO EQUENSE

Il report è aggiornato alle ore 22 di ieri, 8 gennaio, ma pubblicato poco fa sul social network Facebook dal sindaco Andrea Buonocore con questo post

Rinnovo l’invito alla massima cautela ed a rispettare le norme che, ormai, ben conosciamo. Teniamo duro.

È particolarmente negativo. Adesso la media è di ben 6 casi al giorno, dopo che 2 bollettini fa era di 1,7 e il precedente bollettino di 3,5 casi al giorno. Rispetto al precedente bollettino, meglio la media dei tamponi positivi che scende dal 19% al 13%, ma è pur sempre un dato molto negativo In conclusione: come in altri comune della penisola sorrentina, in particolar modo a Sorrento e a Massa Lubrense, anche a Vico Equense si sta verificando un aumento preoccupante del numero di casi odierni e degli attuali positivi, come dice Marco.