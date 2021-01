Coronavirus, a Vico 7 casi negli ultimi tre giorni: i casi positivi scendono a 51.

Covid-19. Primo report del 2021: altri 7 casi negli ultimi tre giorni

Nessun positivo nello screening gratuito effettuato oggi con i test della Msc Foundation

Vico Equense – Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il primo report del 2021 con i dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da martedì scorso, 29 dicembre, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 7 unità, che porta il totale a 51. Un timido ottimismo, ma dobbiamo continuare a impegnarci per scongiurare qualsiasi risalita dei contagi. Si è conclusa oggi con nessun positivo la prima giornata di screening gratuito riservata agli studenti di ogni ordine e grado del territorio con i tamponi antigenici donati dalla Msc Foundation ai Comuni della penisola sorrentina. Il test offre il risultato in pochi minuti e viene effettuato con la stessa modalità del tampone nasofaringeo classico, ma rispetto a questo è meno invasivo. Da lunedì prossimo, tutti coloro che lo vorranno e che risiedono in città, potranno prenotarsi fino a venerdì 8 gennaio, utilizzando il form sul sito web istituzionale del Comune di Vico Equense. I tamponi rapidi saranno fatti sabato 9 gennaio nelle quattro postazioni individuate: Arola, Moiano, Massaquano e Vico centro. Ricordiamo, altresì, che oggi e domani, ma anche il 5 e il 6 gennaio, l’Italia è ancora in fascia rossa. Il 4 gennaio è l’unico giorno arancione del nuovo anno, così come previsto dal decreto approvato per le festività natalizie. L’ invito è sempre quello a non abbassare la guardia, continuando a tenere comportamenti prudenti: utilizzo della mascherina, distanziamento sociale, evitare assembramenti e lavarsi spesso le mani.