Coronavirus, a Sant’Agnello altre due giornate di tamponi. A dare la notizia ai suoi concittadini è stato direttamente il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito.

“Altre due giornate di tamponi antigenici rapidi per diagnosi di Covid-19 a Sant’ Agnello e ai Colli di Fontanelle per i nostri ragazzi, studenti e cittadini! – ha detto – La prevenzione e la diagnosi rapida è fondamentale ma è necessario rispettare al massimo le misure di distanziamento per bloccare la diffusione del virus!”