Coronavirus, a Ravello il secondo ricovero: uomo trasportato a Scafati. Continua a fare il suo corso l’epidemia di Coronavirus a Ravello, dove il totale delle persone attualmente positive ora sale a 61. Inoltre, dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Ravello, inoltre, ci fanno sapere che mancano ancora tredici esiti dei diciannove tamponi effettuati domenica 17 gennaio.

Questa mattina, intanto, un uomo di 49 anni positivo al Coronavirus è stato trasportato in ambulanza a Scafati a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Anche sua madre, anziana donna di 86 anni, era stata ricoverata lo scorso martedì, nel reparto Covid dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le condizioni di salute della donna adesso sono in via di miglioramento.