Coronavirus, a Ravello 22 i cittadini positivi. A darne la notizia è stata direttamente l’amministrazione comunale tramite la pagina Facebook istituzionale del Comune di Ravello, in Costiera Amalfitana:

In questo difficile momento, segnato dal sensibile aumento dei nostri concittadini attualmente positivi, il Gruppo di Maggioranza, con senso di massima responsabilità, si stringe a coorte attorno al Sindaco e sottolinea con fermezza la tempestività e la correttezza delle procedure messe in atto, anche al fine di evitare inutili, gratuite e dannose strumentalizzazioni.

Oggi, in seguito ai 45 tamponi effettuati il giorno 2 gennaio u.s., sia in modalità domiciliare che in modalità “drive in” presso il parcheggio dell’Auditorium “Oscar Niemeyer”, messi in campo in seguito ad un rapido e attento tracciamento dei contatti, sono risultati 22 positivi. Risultano da registrare altri tamponi eseguiti a cittadini in laboratori privati che sono in attesa di essere riscontrati.

Il Sindaco ha convocato per domani mattina, alle ore 10.00, il Centro Operativo Comunale, in modalità a distanza, per un esame generale della situazione e l’adozione dei provvedimenti miranti a contenere la diffusione del contagio. Il Gruppo di Maggioranza per intero saprà offrire, come sempre, il proprio prezioso contributo, in uno spirito di piena condivisione e di unità di intenti con il Sindaco.

Nel rinnovare l’appello al senso di responsabilità, che da sempre ha contraddistinto la Cittadinanza, appare necessario ribadire che non c’è nessun Paese in balie delle onde, come purtroppo è dato leggere nella narrazione di chi pur dovrebbe essere chiamato alla responsabilità dell’informazione. C’è invece un Paese con una guida sicura, una rotta ben definita e una bussola che segna un’unica direzione: la sicurezza di Ravello e dei suoi Cittadini.