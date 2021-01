Coronavirus, a Minori 3 nuovi positivi portano il totale a 4: 70 tamponi da effettuare nei prossimi giorni. Ecco quanto rende noto il sindaco di Minori e responsabile della Sanità in Costiera Amalfitana Andrea Reale:

Come in alcuni paesi della Costiera, anche a Minori si è verificata la ripresa dei contagi e ad oggi risultano comunicati n. 3 NUOVI POSITIVI, portando il numero totale a 4 POSITIVI. Il COC Comunale ha ripristinato l’attività di tracciamento e disposti ben 70 tamponi da effettuare nei prossimi giorni.

Occorre assolutamente seguire tutte le regole ed anche oltre. Anche se ampiamente a vostra conoscenza, tutti coloro che devono sottoporsi a tampone in quanto tracciati, non devono uscire di casa, porsi in isolamento rispetto ad altri familiari e seppur (come ci auguriamo) dovessero risultare negativi, la quarantena ha una durata di 14 giorni o 10 se confermata la negatività al decimo giorno, dal presunto contagio.

Tutti insieme possiamo vincere , ma occorre che CIASCUNO e dico proprio CIASCUNO faccia la sua parte, per se stesso, i propri cari e la comunità tutta.

Tutti coloro, anche al di fuori da qualsiasi tracciamento, che hanno dubbi o dovessero presentare sintomi simil influenzali sono pregati di rivolgersi al proprio medico curante o in alternativa all’USCA Costa d’Amalfi.

Anche io, in qualità di Sindaco, sono a piena disposizione per qualsiasi esigenza al 348 9991411