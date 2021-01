Corbara: auto in viaggio verso Valico di Chiunzi prende fuoco

Corbara (Salerno). Come si vede in video e foto pubblicate da Positanonews, circa un’ora fa sulla strada provinciale 2 un’automobile ha preso fuoco. La vettura si muoveva in direzione Valico di Chiunzi finché il conducente non si è reso conto che dall’auto usciva del fumo nero. Giusto in tempo è riuscito ad accostare e a scendere dalla vettura che subito dopo ha preso fuoco.

Il video che abbiamo pubblicato è stato ripreso dalla pagina Facebook Meteo Campania, che in aggiunta al post ha scritto: “INCENDIO A CORBARA (SA). Macchina prende fuoco dopo l’ impatto. Fumo in direzione Est”.

Le immagini sono sconcertanti. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza che sono riusciti a placare le fiamme. La circolazione è ripresa regolarmente.