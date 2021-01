Coppa Italia, l’Atalanta in 10 batte la Lazio e vola in semifinale

L’Atalanta batte la Lazio e si aggiudica la semifinale di Coppa Italia. Finisce 3-2 una partita spettacolare: due reti a testa nel primo tempo, la ribalta di Acerbi e tre, minuti dopo, la rete di Malinovskyi. A inizio ripresa resta in dieci l’Atalanta: rosso a Palomino, ma poco dopo Miranchuk trova il gol partita. Al 67′ Reina para il rigore del potenziale poker a Zapata. Ora gli uomini di Gasperini attendono la vincente di Napoli-Spezia. A fine gara Djimsiti, autore del primo gol, ha commentato così la partita ai microfoni della Rai: “È stata una partita particolare, il primo tempo è stato molto equilibrato, sia noi che loro abbiamo offerto un calcio offensivo anche con tanti errori. Poi il carattere nostro si è visto e si è alzato di molto, due anni fa non avremmo vinto. Oggi anche soffrendo abbiamo vinto e abbiamo passato il turno. Noi difensori pensiamo a difendere, poi anche a buttarci dentro quando l’avversario non se lo aspetta, questa è la nostra chiave”. Mentrei Escalante: “Peccato per come è andata, dobbiamo lasciarcela alle spalle per mettere la testa a domenica. Abbiamo subito la possibilità di riscattarci. Terzo ko contro l’Atalanta? Ogni partita è diversa dalle altre, domenica anche sarà diversa. Dovremo giocare come oggi, stando più attenti alle palle ferme, quello ci ha ammazzato oggi. Da domani ci prepariamo per vincere domenica, lavoriamo questi giorni per non ripetere gli stessi errori”.

RETI: 7′ Djimsiti, 17′ Muriqi, 34′ Acerbi, 37′ Malinovskyi, 57′ Miranchuk.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle (88′ Caldara), Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi (59′ D. Zapata), Miranchuk (59′ De Roon); Muriel (63′ Toloi). All. Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (46′ Parolo), Hoedt (71′ Immobile), Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante (62′ Correa), Akpa-Akpro, Fares (46′ Lazzari); A. Pereira (81′ Lulic), Muriqi. All. S. Inzaghi

NOTE: ammoniti Romero, Malinovskyi, Patric, Fares, Escalante. Espulso Palomino al 53′. Rigore parato a Zapata al 67′.