Coppa Italia, Eriksen si aggiudica il derby e porta l’Inter in semifinale

In un tesissimo derby milanese, valevole per la Coppa Italia, nulla è mancato: goal, rissa sfiorata tra Lukaku e Ibrahimovic, espulsione di quest’ultimo ed infortunio dell’arbitro Valeri, prontamente sostituito dal quarto uomo Chiffi. Nel primo tempo i rossoneri passano in vantaggio proprio grazie a Zlatan ma poi, nella ripresa, lo svedese si fa espellere per doppia ammonizione e lascia i suoi compagni in 10. Prima di uscire altissima tensione con Lukaku per livori di vecchia data, risalenti a quando i due giocavano insieme nel Manchester United. Al 71′ il belga ha l’occasione di sfogare la sua rabbia dal dischetto: non sbaglia e porta l’Inter al pareggio. Mentre correva, l’arbitro Valeri si tiene la coscia per uno strappo muscolare e viene rimpiazzato da Chiffi che concede alle due compagini 10 minuti di recupero per il tempo impiegato per soccorrere Valeri. Ma è proprio al 97′, a tre minuti dallo scadere che Eriksen, su punizione, regala la vittoria all’Inter che vola in semifinale! Al San Siro dunque Inter-Milan finisce 2-1 con i rossoneri che perdono la terza partita in un mese e i nerazzurri che aspettano di sapere la vincente tra Juventus e Spal per affrontarla in Semifinale. Barella ai microfoni di Rai Sport: “Il Milan è una squadra forte – ha ammesso il centrocampista nerazzurro -, ma oggi abbiamo dimostrato di essere al loro livello, o anche meglio. Gli screzi con Saelemaekers? Sono cose da campo, quando si va negli spogliatoi passa tutto. È una bella lotta, è un campionato aperto: noi li rispettiamo, ma vogliamo battere tutti”