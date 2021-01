COPPA ITALIA Contro i liguri dello “Spezia” in attacco il Napoli schiera Petagna

CASA NAPOLI

Il Napol alle prese con una infermeria ancora piena tra calciatori acciaccati in fase di recuperi per infortuni seri e chi ancora è malconcio per le botte subìte durante questo tour de force di partite consecutive giocate ogni tre giorni.

Ancora panchina iniziale per Mertens e Osimhen in vista della partita di giovedì in Coppa Italia contro lo Spezia. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il favorito per partire titolare è sempre Petagna, che a differenza dei suoi colleghi di reparto dà maggiori garanzie. I due, Mertens e Osimhen, potrebbero entrare a gara in corso come già successo contro l’Hellas Verona.