Controlli flop a Castellammare di Stabia, la villa comunale presa d’assalto dai giovani. Le scuole chiuse per il rischio contagio, la villa comunale presa d’assalto da giovani che si radunano – molti anche senza mascherina – per trascorrere un po’ di tempo assieme. E’ il paradosso che sta vivendo la città di Castellammare di Stabia. Nella giornata di venerdì, a causa dell’aumento dei contagi, il sindaco Gaetano Cimmino è stato costretto ad annunciare lo stop alle lezioni in presenza per le scuole superiori e medie, fino al 13 febbraio. Ma per tutta la giornata di ieri, la villa comunale è stata presa d’assalto da tantissime persone e in particolare dai giovani.

Assembramenti che hanno scatenato tantissimi commenti d’indignazione sui social network e anche la rabbia dei commercianti, che già attraverso una lettera indirizzata al sindaco avevano chiesto una stretta sui controlli, proponendo anche la chiusura della villa comunale all’orario di chiusura dei negozi.

Durante il pomeriggio i carabinieri sono arrivati proprio sul lungomare per sanzionare le attività che non rispettavano le norme anti- covid e le persone che non indossavano correttamente la mascherina. Ma tenere sotto controllo tutte le persone che si riversano in villa comunale è oggettivamente più complesso.

Dopo le numerose proteste dei commercianti e dei partiti di opposizione – che hanno accusato il sindaco di immobilismo – l’amministrazione comunale potrebbe essere costretta ad attuare misure più stringenti già a partire dalla prossima settimana.

L’ipotesi al vaglio potrebbe essere quella di una chiusura della villa comunale nelle ore serali e nei fine settimana, per scoraggiare le persone a riversarsi sul lungomare.

