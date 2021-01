Controlli a Castellammare di Stabia, assembramenti sul lungomare e locali aperti dopo le 18.00

Castellammare di Stabia. Complice la giornata di buon tempo molta gente ha affollato il lungomare cittadino per una passeggiata e la villa comunale è stata presa d’assalto da famiglie e ragazzi. Gli agenti della Polizia Municipale – come riporta “Il Corrierino” – hanno effettuato i controlli cercando di evitare assembramenti. In serata anche i locali della movida erano praticamente pieni con gente ancora seduta ai tavolini dopo le 18.00, violando le regole per il contenimento dei contagi. Si è reso necessario quindi l’intervento dei Carabinieri che hanno fatto alzare le persone ancora presenti nei locali. Ricordiamo che a Castellammare di Stabia il numero degli attualmente positivi è molto alto e preoccupante e, proprio per questo, è stata disposta la chiusura da lunedì di scuole medie e superiori.

In un simile contesto è necessario un comportamento responsabile da parte della cittadinanza, evitando assembramenti e rispettando le regole atte a prevenire la diffusione del contagio.