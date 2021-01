Contagi in Costa d’Amalfi: gli interrogativi di Gerardo Russomando

Costiera amalfitana. Gerardo Russomando si interroga sulla questione dei contagi nella Divina. Riportiamo anche il grafico che ha pubblicato, utile a seguire il ragionamento.

“Era il 24 dicembre 2020 ed i casi positivi in costiera in tutto erano 768. A Cetara erano 109. Ieri, 7 gennaio 2021 , dopo soli 14 giorni, i casi positivi erano 978. Praticamente 200 in più di cui, però, uno solo a Cetara. Bene, spiegatemi per favore quante feste e quanti funerali ci sono stati e dove. Io, invece, innanzitutto osservo che a Cetara furono fatti più tamponi (56% della popolazione) e furono trovati anche molti più positivi (vedi tabella). Ne deduco, quindi, che se oggi in quel Comune ne emergono meno rispetto a tutti gli altri e’ perché sono rimasti in giro meno positivi asintomatici sommersi. Chi ha ragione?”.