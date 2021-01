Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi: in tre giorni raddoppiati i positivi, circa 300 i tamponi da effettuare. Reale: “Indispensabile seguire le regole”.

Cari Concittadini – scrive il sindaco di Minori e delegato alla Sanità in Costiera Amalfitana Andrea Reale -, voglio darvi un aggiornamento sulla condizione epidemiologica da Vietri a Positano al 2 gennaio 2021: in tre giorni si sono raddoppiati i positivi e stiamo effettuando circa 300 tamponi per contatti diretti.

Il numero totale dei positivi ad oggi è 97.

Il dato emergente è che una buona parte dei nuovi contagiati sono sintomatici.

È acclarato che la ripresa dei contagi è avvenuta in ambito privato e familiare per mancato rispetto delle regole di prevenzione.

Alla luce del raddoppio ottenuto in soli pochi giorni è INDISPENSABILE seguire le REGOLE per limitare il più possibile la tendenza instaurata.