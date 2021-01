Concessioni demaniali, arriva lo stop: nuove regole e gare per le spiagge anche della Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina.

È in arrivo una vera e propria rivoluzione per le concessioni demaniali marittime, le cui modalità d’assegnazione dovranno giocoforza essere riviste. Come sono in bilico tutte le proroghe che, fino al 31 dicembre scorso, i comuni del Salernitano, hanno concesso – alcune oltre i 30 anni – ai privati gestori di stabilimenti balneari. Proroghe e concessioni sulle quali la Regione ora frena, mentre l’Agcm – l’Authority che sorveglia sul mercato – boccia senza mezzi termini, anche con una delibera pubblicata pochi giorni fa.

I “paletti” della Regione. E in questo senso s’indirizza la delibera della giunta regionale, che da un lato estende la validità delle concessioni fino al 3 maggio 2021. Ma, dall’altro, anticipa pure come questo periodo servirà agli “enti ed agli operatori interessati per agire sulla base di procedimenti improntati a regole chiare, certe ed uniformi, a presidio del principio di legalità ed a garanzia della certezza delle situazioni giuridiche, nell’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio marittimo senza soluzione di continuità e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità”. Che, tradotto in soldoni, significa che la modalità d’assegnazione delle concessioni non sarà più di tacito rinnovo, come avvenuto finora, ma probabilmente attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Perché l’avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea – per il contrasto della disciplina vigente in materia di concessioni per il turismo balneare ed i servizi ricreativi con la sentenza del 14 luglio 2016 e per l’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea – ha determinato una situazione di assoluta precarietà della normativa attualmente in vigore, che nei prossimi mesi sarà verosimilmente oggetto di modifica, d’integrazioni o chiarimenti.

Le procedure da riscrivere.

Tant’è che la giunta regionale decide di “di demandare alla competente Direzione generale per la Mobilità, nelle more della definizione della procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea ovvero della revisione e delle modifiche alla disciplina settoriale, la ricognizione delle tipologie di concessioni in essere negli ambiti portuali di competenza regionale, anche ai fini di un riordino delle funzioni amministrative nella predetta materia alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. E di “riservarsi di fornire ulteriori indirizzi applicativi, entro la scadenza del periodo di proroga, sulla base delle determinazioni che, medio tempore, saranno eventualmente assunte dal legislatore statale”.