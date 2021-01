Conca de’ Marini: assolti il sindaco Frate e il suo predecessore. Il comune gli deve 15 mila euro a testa

Dopo le elezioni comunali del maggio 2011 aveva assunto la carica di sindaco, che detiene tuttora, Gaetano Frate. Quest’ultimo, in seguito, veniva a sua volta sottoposto a procedimento penale perché, in qualità di sindaco, non avrebbe adottato «tutti gli atti indifferibili ed urgenti a tutela della pubblica incolumità». Con sentenza della Corte d’Appello, nel 2017, i due sindaci venivano assolti con formula piena per non aver commesso il fatto, richiedendo il rimborso delle spese legali, che verranno ripagate per un totale di 30mila euro.