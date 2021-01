Comunità ecclesiale di Minori, chiese chiuse dall’11 al 24 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo

Comunità ecclesiale di Minori rende noto: «Accogliendo e condividendo l’ordinanza del Sindaco che prevede “la chiusura delle chiese insistenti sul territorio comunale, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale”, da domani 11 fino a domenica 24 gennaio, tutte le chiese di Minori resteranno chiuse assicurando la sola celebrazione vespertina (feriale e festiva) delle ore 18,00 che sarà trasmessa dalla Basilica sui canali social della Parrocchia, senza la partecipazione dei fedeli, fatto “salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forma privata limitatamente ai parenti stretti come da prescrizioni del governo centrale”.

La sofferta decisione di non poter avere la Comunità riunita intorno alla mensa eucaristica è dettata dalla coscienza umana e cristiana, al riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria. Preghiamo con rinnovato vigore la Vergine Santissima e i nostri Santi Patroni, affinché donino una ritrovata serenità e stiano vicini ai nostri fratelli colpiti dal virus. Mi unisco all’appello delle autorità civili ad un forte senso di responsabilità, l’unico modo per poter uscire da questo buio tunnel. Il Signore, luce delle nazioni, ci assista. Il parroco Don Ennio Paolillo».