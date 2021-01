Comune di Positano: due frasi per far riflettere gli studenti sulla Shoah

Positano (Costiera amalfitana). Per la Giornata odierna l’Amministrazione Comunale ha voluto consegnare a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Positano, una frase che possa far riflettere sul senso più profondo e concreto di ciò che ha rappresentato una delle pagine più tristi e violente della storia dell’umanità.

Per le scuole elementari si è scelta una frase di Papa Francesco, guida per tutti noi in questo momento di emergenza sanitaria e socio-economica. Per le scuole medie, invece, si è scelto Primo Levi, deportato nel campo di concentramento di Auschwitz. Il suo romanzo “Se questo è un uomo” è una testimonianza originale in cui sono racchiuse le esperienze vissute nel lager nazista. “Rispettiamo la memoria, rispettiamo la storia, perché solo attraverso la conoscenza sarà possibile evitare gli stessi errori e causare conseguenze irreversibili per la nostra società“, ha spiegato l’amministrazione. Sotto riportiamo le due immagini con le frasi.