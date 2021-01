Comune di Maiori condannato

Condannato Comune di Maiori: condotta antisindacale, accolto ricorso Fp Cgil Salerno.

La FP CGIL Salerno, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto:

«La Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno ha accolto il ricorso ex articolo 28 (condotta antisindacale) presentato dalla Funzione Pubblica CGIL di Salerno nei confronti del Comune di Maiori, per il tramite dell’Avv. Giuliana Alati dell’ufficio Vertenze della CGIL Salerno. Il Giudice ha dichiarato la condotta antisindacale del Comune di Maiori per la mancata informazione e condivisione con l’organizzazione sindacale delle misure previste dal Protocollo Quadro “Rientro in sicurezza” del 24 luglio 2020 e degli atti relativi al “Documento di valutazione rischi“ durante l’emergenza Covid.

La FP CGIL di Salerno aveva denunciato dapprima al Prefetto e poi al Tribunale di Salerno il mancato rispetto, da parte del Comune di Maiori delle relazioni sindacali e, in particolar modo, degli istituti della informativa, dell’esame congiunto/consultazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Con questa sentenza – dicono in una nota il segretario generale della FP CGIL Salerno Antonio Capezzuto, la segretaria provinciale Ornella Zito e il responsabile della contrattazione Alfonso Rianna – si afferma che il coinvolgimento del sindacato non può essere limitato ad una mera informativa sull’acquisto dei DPI e dei sanificanti acquistati per l’emergenza COVID, bensì si concretizza in una condivisione costante delle decisioni che coinvolgono, non soltanto gli ambienti di lavoro e l’igienizzazione degli stessi e quindi le necessarie integrazioni del documento valutazione rischi, ma la stessa organizzazione dell’attività lavorativa, le modalità di accesso dell’utenza, gli strumenti di protezione dei lavoratori e gli accorgimenti da adottare con riferimento a quelli fragili e, soprattutto, l’attuazione del lavoro agile”».